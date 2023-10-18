بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

طفلة اسمها "هيا" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قطاع غزة بعد نشر ورقة صغيرة منقوش عليها بخط يدها البريء كلمات ادمت قلوب العالم وهي تكتب وصيتها قبل أن تتعرض للقصف ومخاوفها من ان ترتقي إلى السماء رغم حداثة سنها.





تشهد شوارع ومباني قطاع غزة قصفا غاشما منذ أكثر من 10 أيام متتالية من القوات الإسرائيلية المحتلة، وراح ضحيته آلاف الأبرياء من المدنيين من الشعب الفلسطيني.

45 شيكل

ذكرت الطفلة هيا في وصيتها بأنها تملك من النقود مبلغ يقدر بـ45 شيكل، وقسمت نقودها على والدتها ولأفراد عائلتها من خالاتها وخالها كما وزعت ألعابها على صديقاتها وملابسها لبنات عمها.

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