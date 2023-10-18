عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

الطفلة هيا
الطفلة هيا

طفلة اسمها "هيا" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قطاع غزة بعد نشر ورقة صغيرة منقوش عليها بخط يدها البريء كلمات ادمت قلوب العالم وهي تكتب وصيتها قبل أن تتعرض للقصف ومخاوفها من ان ترتقي إلى السماء رغم حداثة سنها.


 

 

تبرعوا بأشيائي للفقراء.. طفلة فلسطينية تكتب وصيتها بكلمات تشعل مواقع التواصل بالعالم

تشهد شوارع ومباني  قطاع غزة قصفا غاشما منذ أكثر من 10 أيام متتالية من القوات الإسرائيلية المحتلة، وراح ضحيته آلاف الأبرياء من المدنيين من الشعب الفلسطيني.

45 شيكل

 

ذكرت الطفلة هيا في وصيتها بأنها تملك من النقود مبلغ يقدر بـ45 شيكل، وقسمت نقودها على والدتها ولأفراد عائلتها من خالاتها وخالها كما وزعت ألعابها على صديقاتها وملابسها لبنات عمها.

ولمتابعة المزيد حول وصية طفلة فلسطينية .. تابع الفيديو جراف التالي:

تيا قطاع غزة مواقع التواصل الاجتماعي تكتب وصيتها حداثة سنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكالمات ورسائل دولية مجانية| إعلان عاجل من فودافون مصر بسبب أحداث غزة

عندي لك شاي وفطير.. بوتين يسخر من بايدن بعد تصريح صادم للرئيس الأمريكي

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

إسرائيل تتراجع عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

عميل مزدوج في مباراة سيمبا| استبعاد نجم الأهلي من اللقاء.. وظروف أسرية تصدم كولر

بعد اجتماع طارئ.. قرارات نارية لمجلس الأهلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

موضوعات متعلقة

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

ترشيحاتنا

مسعفة فلسطينية تفاجأ بأمر صادم وهي تداوي المصابين| فيديو

اليوم الأول.. الهيئة الوطنية تبدأ فحص طلبات اعتراضات المرشحين في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يؤكدان رفض الحصار الجماعي والتهجير لأهالي غزة

الاحتلال يجند مئات من جنود الاحتياط للمساعدة في معركة العلاقات العامة

الهيئة الوطنية تنتهي من استلام اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاجتياح قطاع غزة بريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم

مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك| هل سيرحل فتوح؟.. وهذا موقف العرض المقدم

بالصدفة.. فلسطينيون يوثقون لحظات قصفهما في أحد شوارع غزة

ماتيجي نشوف.. إطلالات هنا شيحة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

بـ4600 دولار.. محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت يحمل شعار الماسونية.. اعرف الحقيقة

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لإسرائيل بشأن مستشفى المعمداني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ