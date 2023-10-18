تحذير عاجل من تفشي مرض خطير في غزة

قالت منظمة أوكسفام، وهي منظمة خيرية بريطانية، إن المياه تنفد من الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والمصادر المتبقية معرضة لخطر كبير من تلوث مياه الصرف الصحي.

أرض خصبة للكوليرا

وقال اميتاب بيهار المدير الدولي المؤقت للمنظمة: “لا توجد كهرباء ولا غذاء والآن لا ماء في غزة… إنها تهدد بأن تصبح أرضاً خصبة للكوليرا والأمراض الأخرى. والوضع بالنسبة للمدنيين لا يطاق بالفعل”.

وأشارت “أوكسفام”، إلى أن معظم محطات ضخ مياه الصرف الصحي في غزة البالغ عددها 65 محطة اضطرت إلى الإغلاق، مما أدى إلى تفريغ النفايات في البحر والشوارع.

وتم حرمان غزة عن الوقود والمياه والمرافق الأساسية الأخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤولون حكوميون في إسرائيل إنهم أعادوا المياه لفترة وجيزة إلى جنوب غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن سلطة المياه الفلسطينية أفادت بعدم وجود كهرباء لتشغيل المضخات.

وقال بيهار، إن “الطبيعة الفوضوية للمكان الذي يتواجد فيه النازحون الآن، والتحديات اللوجستية والسياسية التي تعترض السماح بمرور المساعدات عبر الحدود، تثير قلقنا البالغ بشأن مستقبلهم. ويصبح وضع الانتظار والترقب هذا بمثابة حياة أو الموت”.