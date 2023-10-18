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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اصمدوا.. تعرف على رسالة وفاء عامر للشعب الفلسطيني| خاص

وفاء عامر
وفاء عامر

أعلنت الفنانة وفاء عامر عن غضبها الشديد بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وفاء عامر فى تصريح خاص لصدى البلد، ما يحدث مع الشعب الفلسطيني مرفوض رفضا تام، وأشارت إلى أنها مؤيدة لجميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذه لصالح البلاد.

وتابعت وفاء عامر أن ما يحدث فى فلسطين الآن هو إبادة جماعية، لا يقبل بها أى شرع أو عرف أو دين أو أخلاق.

 

وعن رسالتها للشعب الفلسطيني قالت وفاء عامر: رسالتي للشعب الفلسطيني اصمدوا اصمدوا وفرج ربنا قريب.
 

 

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة.

 

 

نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين

وقال الرئيس السيسي: "نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها". 

وأدان الرئيس السيسي قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأدان الرئيس السيسي جميع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لجميع القوانين الدولية.

 

وأعرب الرئيس السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز - عن بالغ الأسى والألم، كما تقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني.

وفاء عامر الشعب الفلسطيني الفنانة وفاء عامر

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