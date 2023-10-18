خالد الجندي: الشعب يقف ويدعم قيادته من أجل أمن مصر وسلامها

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على ردود الفعل الكبيرة على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا: "أقسم بالله كل واحد مننا بيتمنى الشهادة على أرض فلسطين الطاهرة أو على أرض حدود مصر المباركة، هذا الشعب دائما ينتفض فى الوقت المناسب، هذا الشعب لا يبيع وطنه، هذا الشعب ملتف حول قيادته".



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تغطية خاصة لقناة "DMC"، اليوم الأربعاء: "هذا الشعب لا يقبل التضحية بذرة رمل من ترابه، والله نحن خلف القيادة السياسية، وهى دائما مشرفة لأنها تنتمى لتراب هذا الوطن وتضرب المثال فى التضحية والفداء من أجل وسلامة هذا الوطن".

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المستشار الألماني، أولف شولتس، حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة مساء أمس.



وقال السيسي: «أتقدم بخالص التعازي للشعب الفسلطيني، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري»، منوهًا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في بالغ الخطورة.

وتابع السيسي في تصريحاته اليوم: «الوضع في قطاع غزة بدأ يتدهور بشكل مؤسف، ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء الأزمة».

وعن تهجير الفلسطينين إلى سيناء قال:«الحديث عن نقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء وبالتالي المواجهات هتتنقل إلى المواجهات تكون مع مصر، ومصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص».

وأضاف السيسي: «إذ طلبت من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، ستشاهدون الملايين في الشوارع».

شعبنا أبطال ورجال

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن مصر الله أنعم عليها بكرم إلهي أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو قائدها فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى قيض لها الوطن أحد رجالته.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تغطية خاصة لقناة "DMC"، اليوم الأربعاء: "كل رؤسائنا كانوا بيأدوا دورهم فى مراحلها وأخص بالذكر الرئيس محمد أنور السادات رحمة الله عليه، الذى صنع لنا الفخر والعزة التى نحتفل بها منذ 50 سنة، وربنا أراد أن يكون امتداد الفخر والعزة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي".



واستكمل: "كل شعبنا أبطال ورجال وكذلك أبطالنا من القوات المسلحة رجال، وهذه المرحلة تحتاج بطل ورجل ومناظل وفاهم فى الشئون العسكرية مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي".