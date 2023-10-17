قمة القاهرة فرصة للتهدئة..خالد الجندي: الرئيس السيسي يقوم بدور عظيم لدعم القضية الفلسطينية

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الحق الفلسطيني، قائلا: "الرئيس السيسى يقوم بدور عظيم لدعم الحق الفلسطينى.. وقمة القاهرة للسلام فرصة للتهدئة".

قمة القاهرة للسلام

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعا كل زعماء العالم لمؤتمر قمة القاهرة للسلام، والمقرر انعقادها يوم السبت القادم، ٢١ أكتوبر، عشان تبقى عارف مصر بتعمل إيه لفلسطين، والتحركات التي تبذلها الدولة المصرية، عشان محدش يزايد علينا ".

واستكمل: "التحركات المصرية ليس لها مثيل فى العالم، ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهجير أهل غزة فى سيناء يعتبر إنقاذا للقضية الفلسطينية، والقدس الشريف".

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى حل الأزمات الاقليمية والدولية، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يتحمل أعباء مصر والإقليم بصلابة.. ونحمد الله على قيادته الحكيمة فى تلك الظروف".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الله يكون فى عون الرئيس السيسي، من فرط الأعباء التى عليه، كلنا بنتساءل بينام إزاى وبيأكل إزاى، من كتر الثبات الانفعالي اللى عنده، ربنا يكون فى عونه ويثبته، في ظل عالم مضطرب وظروف اقتصادية صعبة، والتحديات من جميع الجهات".

واستكمل: "الاستفاقة الاقتصادية لمصر أفزعت المتربصين بها، وبالتالي المجتمع لازم يلتف حول قيادته، فى عمله وانتاجه وعلمه، عشان المستقبل، الحمد لله رب العالمين الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع كسب احترام العالم، ونحن نفتخر بأنه رئيس هذا البلد".

القضية الفلسطينية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن هناك مؤامرة صهيونية، ودول كاملة تشجع مشروعا صهيونيا، لزحزحة الفلسطينيين عن أرضهم باتجاه سيناء، لافتا إلى أن كل المصريين يرفضون حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية.

أوضح عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الفلسطينيون لا يرضون بوطن بديل، وهذا الكلام لن يحدث أبداء، كل فلسطينى يدرك تماما أن روحه ثمن بسيط لتراب أرضه".

وتابع: "نقول لا وألف لا، كل مصرى لديه الأمانة والنزاهة يرفض حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية، والله لا توجد دولة فى الكوكب دفعت من أجل القضية الفلسطينية مثل مصر، ولا يوجد دولة فى العالم دفعت من دم شهدائها للقضية الفلسطينية مثل مصر".

نشر العلم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يدعم وطنه ولا ينتظر منصبا ولا وزارة، لافتا إلى أنه حتى المحاضرات التى أقوم بإلقائها لا أتلقى عليها أجرا، وأقوم بطباعة كتب وأوزعه لنشر العلم.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "إحنا ربنا كرمنا برئيس يبنى الوطن ويقوم بإصلاح ما تم إفساده منذ 40 عاما، شوفوا اللى حصل فى البلدان اللى جنبنا مدن وقرى اختفت، عشان مفيش بنية تحتية".

واستكمل: "إحنا عندنا بنية تحتية وقيادة واحدة علينا الالتفاق حولها، شوفوا مشروع حياة كريمة اللى بيعمر القرى وبيعمل بنية تحتية، شوفوا الدول اللى اختفت فيها القرى دى عشان مفيش إصلاح ولا قيادة سياسية واحدة، ومفيش عمل على إصلاح البلاد".

الدعوة في عصر الرئيس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدعوة الإسلامية، تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن المساجد تحولت إلى منابر ثقافية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الدعوة فى مصر شهدت نشاطا ملحوظا، على كافة الأوجه، وتحولت المساجد إلى بؤر ثقافية علمية وقرآنية وفكرية".

واستكمل: "المتشائمون والجاحدون لن يعجبهم هذا الكلام، وهيتهكموا وهيتطاولوا علينا، لكن هذا الإرهاب لا يثنينا عن توجيه الشكر إلى من صنع هذه الطفرة العظيمة".