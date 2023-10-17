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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب الأشراف يشيد بالجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي لحل القضية الفلسطينية

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أشاد محمود الشريف نقيب الأشراف، بالتحركات الدولية التي تقودها مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل القضية الفلسطينية ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإيقاف نزيف الدم في غزة، ومنع التصعيد الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

القضية الفلسطينية

وأوضح نقيب الأشراف، أن استضافة القاهرة لهذه القمة يأتي من إيمانها الشديد بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن جمهورية مصر العربية لم ولن تتخلى أبدا عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وأكد محمود الشريف، أن استجابة العديد من رؤساء الدول والحكومات لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة، يؤكد أهمية الدور التاريخي لمصر في حل القضية الفلسطينية، ومكانة مصر على مستوى المنطقة والعالم أجمع.

 

وشدد نقيب الأشراف، على حق جمهورية مصر العربية فى الدفاع عن أمنها القومي، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

 

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى حل الأزمات الإقليمية والدولية، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يتحمل أعباء مصر والإقليم بصلابة.. ونحمد الله على قيادته الحكيمة فى تلك الظروف".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الله يكون فى عون الرئيس السيسي، من فرط الأعباء التى عليه، كلنا بنتسئل بينام إزاى وبيأكل إزاى، من كثر الثبات الانفعالي اللى عنده، ربنا يكون فى عونه ويثبته، في ظل عالم مضطرب وظروف اقتصادية صعبة، والتحديات من جميع الجهات".

واستكمل: "الاستفاقة الاقتصادية لمصر افزعت المتربصين بها، وبالتالي المجتمع لازم يلتف حول قيادته، فى عمله وانتاجه وعلمه، عشان المستقبل، الحمد لله رب العالمين الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع كسب احترام العالم، ونحن نفتخر به إنه رئيس هذا البلد".

زحزحة الفلسطينيين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن هناك مؤامرة صهيونية، ودول كاملة تشجع مشروع صهيونى، لزحزحة الفلسطينين عن أرضهم باتجاه سيناء، لافتا إلى أن كل المصريين يرفضون حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية.

أوضح  عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الفلسطينيون لا يرضون وطن بديل، وهذا الكلام لن يحدث أبداء، كل فلسطينى يدرك تماما إن روحه ثمنا بسيط لتراب أرضه".

وتابع: "نقول لا وألف لا، كل مصرى لديه الأمانة والنزاهة يرفض حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية، والله لا توجد دولة فى الكوكب دفعت من أجل القضية الفلسطينية مثل مصر، ولا يوجد دولة فى العالم دفعت من دم شهدائها للقضية الفلسطينية إلا مصر".

نشر العلم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يدعم وطنه ولا ينتظر منصبا ولا وزارة، لافتا إلى أنه حتى المحاضرات التى أقوم بإلقائها لا أتلقى عليها أجرا، وأقوم بطباعة كتب وأوزعه لنشر العلم.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "إحنا ربنا كرمنا برئيس يبنى الوطن ويقوم بإصلاح ما تم إفساده منذ 40 عاما، شوفوا اللى حصل فى البلدان اللى جنبنا مدن وقرى اختفت، عشان مفيش بنية تحتية".

واستكمل: "إحنا عندنا بنية تحتية وقيادة واحدة علينا الالتفاق حولها، شوفوا مشروع حياة كريمة اللى بيعمر القرى وبيعمل بنية تحتية، شوفوا الدول اللى اختفت فيها القرى دى عشان مفيش إصلاح ولا قيادة سياسية واحدة، ومفيش عمل على إصلاح البلاد".

الدعوة في عصر الرئيس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدعوة الإسلامية، تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن المساجد تحولت إلى منابر ثقافية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الدعوة فى مصر شهدت نشاطا ملحوظا، على كافة الأوجه، وتحولت المساجد إلى بؤر ثقافية علمية وقرآنية وفكرية".

واستكمل: "المتشائمون والجاحدون لن يعجبهم هذا الكلام، وهيتهكموا وهيتطاولوا علينا، لكن هذا الإرهاب لا يثنينا عن توجيه الشكر إلى من صنع هذه الطفرة العظيمة".

نقيب الاشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني وقف العدوان

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