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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لسائق توكتوك أنهى حياة عامل بسبب أولوية المرور في إمبابة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم «ع.ب.س،» سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم إمبابة بالسجن المؤبد، وذلك بعد التعدي على المجني عليه «يوسف،ع» عامل، إثر خلاف نشب بينهما على أولوية المرور، حيث سدد له ثلاث طعنات بسلاح أبيض استقرت في البطن، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في دائرة إمبابة.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 6827 لسنة 2022 جنايات إمبابة ،والمقيدة برقم 2748 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه «يوسف.ع،»عمدًا من غير سبق ولا إصرار ولا ترصد بأنه على أثر مشادة كلامية حدثت فيما بينهما كال له طعنة بسلاح أبيض «مطواة» استقرت في البطن أحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

 

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وقال أحمد سمير بركات، 39 عاما، سائق، مقيم بقرية بدائرة القسم في شهادته أمام النيابة العامة، أنه حال سيره بالطريق العام أبصر مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت باعتداء الأخير عليه بالضرب بأن سدد له لكمة بالوجه، ولإبعادهما أشهر المتهم في مواجهتهما سلاحا أبيض مطواة،وسدد به طعنة للمجني عليه استقرت بالبطن أحدثت إصابته، قاصدا قتله.

وشهد على زكي شعبان، 28 عاما، عامل بمحل مفروشات، أن خلافا دب بين المجني عليه والمتهم لأولوية المرور، وأبصر الأخير سلاحا أبيض «مطواة»قبل الأهالي حتى تمكن من الفرار، وآنذاك أبصر المجني عليه ملقى أرضًا فنقله إلى المستشفى بمساعدة الأهالي، لكنه توفي إثر إصابته،وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة إثر الخلاف المذكور سابقا وتمت احالته إلى محكمه الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

المؤبد انهى حياة شاب امبابة محكمة جنايات الجيزة سائق توك توك

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