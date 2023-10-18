فؤاد السنيورة: بايدن أعطى ترخيصا لإسرائيل في عمليات القتل | فيديو

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن الإعلام الغربي يزعم ان تاريخ الأزمة بدأ يوم السابع من أكتوبر، ولكن تناسوا أن التاريخ بدأ منذ 75 سنة، وما فعلته إسرائيل في صبرا وشاتيلا، وبلدة قانا، واخترقت كل الحلول العادلة.

فؤاد السنيورة: استحالة تصفية القضية الفلسطينية



وأضاف فؤاد السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الإعلام الغربي يقدم دعايات مجانية لصالح إسرائيل، مشددًا على استحالة تصفية القضية الفلسطينية.



وشدد فؤاد السنيورة، على أنه لا بد من استفاقة الإعلام الغربي والدول الغربية، مشيرًا إلى أن جو بايدين أعطى ترخيصا لإسرائيل في عمليات القتل، وأعفاها مما حدث ويحدث وسيحدث في غزة.