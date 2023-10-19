رسميًا.. البيت الأبيض ينفي مسئولية إسرائيل عن استهداف مستشفى المعمداني في غزة

قال البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، إن إسرائيل ليست مسؤولة عن استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال.

أمريكا تبرئ إسرائيل من استهداف مستشفى المعمداني

وأضاف البيت الأبيض في بيانه: " التقييم الأمريكي يشير إلى عدم مسؤولية إسرائيل عن استهداف المستشفى بغزة، تقييمنا لحادثة المستشفى يعتمد على معلومات استخباراتية وصور الأقمار الصناعية".

ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على غزة إلى 3478 شهيدًا، منذ بدء الحرب، بينما تجاوز عدد المصابين 12 ألفًا.

وذكرت الوزارة في بيان أن 62 فلسطينيًا استشهدوا في الضفة الغربية جراء الهجمات الإسرائيلية، بينما أصيب أكثر من 1300 آخرين.

كان التلفزيون الفلسطيني أفاد بمصرع 500 شخص في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني في غزة، الثلاثاء.

واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل، بقصف المستشفى، لكن الجيش الإسرائيلي ينفي ذلك، ويتهم حركة "الجهاد الإسلامي" بالتسبب في الحادث.



وفي وقت سابق، الأربعاء، طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحافي، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على "جريمتها" في مستشفى المعمداني.