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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

16ضحية ومصابا.. الأقصر وأسوان تنزفان دمًا على الصحراوي الغربي بسوهاج

صدى البلد

نزف ابناء محافظتي الأقصر وأسوان، على أسفلت مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وارتوت أرض الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غرب سوهاج، من دماؤهم؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب.

لتنتهي حياة 4 أشخاص لم يكملوا طريقهم بل ابدلوه إلى ثلاجة الموتى بمستشفتي جهينة المركزي وسوهاج الجامعي، كما أصيب 12 شخصًا أخرين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة؛ إثر تعرضهم لهذا الحادث الأليم.

وكان من بين الركاب طفلة لم تبلغ من العُمر سوى منتصف العقد الأول من العُمر، حيث أنها بلغت 5 سنوات فقط من زهور عمرها، كما كان هناك 3 فتيات شقيقات بينهما شقيقتان في العشرينات من العُمر والأخرى لم تبلغ سوى 15 سنة فقط من زهور عمرها.

سالت دماءهن في هذا الحادث الدامي الأليم، وأيديهن يتمسكن بأيادي بعضهن البعض؛ في خوف شديد على حياة كل منهن، وننشر لكم في سطورنا التالية اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز ومدينة جهينة دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، والذي أسفر عن انتهاء حياة 4 أشخاص وإصابة 12 شخصًا أخرين.

ننشر أسماء ضحايا ومصابي انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في سوهاج

بالأسماء..ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في سوهاج إلى 4 و12 مصابا

اسماء ضحايا ومصابي الحادث

وننشر لكم اسماء الضحايا والمصابين في سطورنا التالية:" نوره نوبي احمد 20سنه جثة، علي عبدالحميد احمد 57 سنه جثة، عادل عبدالحميد احمد جثة، عبدالقادر جثة، عبدالراضي سامورسي- 55 سنة- اسنا- كدمات، احمد ابراهيم سالم 22 سنة اسنا كدمات، هناء محمد محمود 25 سنة أسوان كدمات".

"زينب محمد محمود 24 سنة أسوان كدمات، أميرة محمد محمود 15 سنة إدفو، عادل نور 50 سنة اسنا اشتباه كسر بعظام الجمجمة، حسنين عبدالوهاب محمد 33 سنة إدفو كدمات، ياسمين احمد 30 سنة اسنا كدمات، سيدة عبدالعال محمد 55 سنة اسنا كدمة بالعين وكدمات، احمد فتحي احمد 30 سنة الأقصر اشتباه ما بعد الارتجاج، رحمه علي 5 سنوات اسنا نزيف بالبطن، نورا عبدالفتاح 45 سنة، كدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل الجثث الـ3 إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتم نقل جثة عبدالقادر إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي بينما تم نقل المصابين الأخرين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

على الفور تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى مقر الحادث، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من أعلى الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية.

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