المحور تعتذر عن استكمال "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء|فيديو

انهارت الإعلامية بسمة وهبة، بالبكاء على الهواء مباشرة، تأثرًا بحديث والد الشهيد محمد الدرة، الذي قال إنّ العالم ظالم، والفلسطينيين لا يحاربون الاحتلال الإسرائيلي بمفرده، ولكنهم يحاربون الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الداعمة لهذا الاحتلال.

وفور انتهاء المداخلة الهاتفية، تم بث عدد من مقاطع الفيديو التي توضح مآسي الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي تخطى كافة المواثيق الدولية.

مآسي الشعب الفلسطيني



وأعلنت قناة المحور عن انتهاء حلقة "90 دقيقة" بسبب انهيار الإعلامية بسمة وهبة، نظرًا لقسوة المشاهد المعروضة عن مآسي الشعب الفلسطيني، واعتذرت إدارة القناة عن عدم القدرة على استكمال هذه الحلقة.