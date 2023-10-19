عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحور تعتذر عن استكمال "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء|فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

انهارت الإعلامية  بسمة وهبة، بالبكاء على الهواء مباشرة، تأثرًا بحديث والد الشهيد محمد الدرة، الذي قال إنّ العالم ظالم، والفلسطينيين لا يحاربون الاحتلال الإسرائيلي بمفرده، ولكنهم يحاربون الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الداعمة لهذا الاحتلال.

وفور انتهاء المداخلة الهاتفية، تم بث عدد من مقاطع الفيديو التي توضح مآسي الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي تخطى كافة المواثيق الدولية.

 

مآسي الشعب الفلسطيني


وأعلنت قناة المحور عن انتهاء حلقة "90 دقيقة" بسبب انهيار الإعلامية بسمة وهبة، نظرًا لقسوة المشاهد المعروضة عن مآسي الشعب الفلسطيني، واعتذرت إدارة القناة عن عدم القدرة على استكمال هذه الحلقة.

بسمة وهبة المحور 90 دقيقة محمد الدرة الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بايدن: نتوقع دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة

فيديو ثواني أعاده لعرش “فخر العرب”| هكذا علق رواد السوشيال ميديا عن محمد صلاح.. فهل نال الرضا؟!

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

ترشيحاتنا

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي بمدينة رفح جنوب غزة

المحور تعتذر عن استكمال "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء|فيديو

دعاء لأهل فلسطين ونصرة الأقصى.. بـ 28 كلمة كن دعمًا لأخيك

اليوم.. آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

الطرق والكباري تكشف موعد تشغيل الأتوبيس الترددي وتوقف مرور الميكروباص بالدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.. فيديو يوثق ملازمة طائر لكتف طفل فلسطيني

فيديو

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ