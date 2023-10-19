الجيش الإسرائيلي يعلن قصف معسكرات لحزب الله في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أنه شن ضربات جوية دمرت رتلاً عسكريًا لقوات حزب الله في أحد المعسكرات التابعة له جنوبي سوريا.

وكان حزب الله قال، الأربعاء، إنه نفذ عدة هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 9 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية عبرت إلى شمال إسرائيل، الأربعاء، وأشار إلى اعتراض 4 منها، إلى جانب إحباط طائرة دون طيار للجيش الإسرائيلي "خلية إرهابية أطلقت قذائف هاون باتجاه منطقة ترمسعيا".

من جانب آخر، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، بأن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وأشارت إلى أن أوستن دعا خلالها حزب الله اللبناني إلى "وقف هجماته على شمال إسرائيل".

وقال البيان الأمريكي: "دعا أوستن حزب الله إلى وقف هجماته من جنوب لبنان على شمال إسرائيل"، فيما شدد على "أهمية توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة".

وأطلع جالانت أوستن على عمليات إسرائيل العسكرية، كما أطلع أوستن جالانت على “عمليات التسليم المقبلة للمساعدات الأمنية لإسرائيل، وأكد التزام الولايات المتحدة بالعودة الآمنة للرهائن الذين تحتجزهم حماس”، وفق ما جاء في البيان الأمريكي.