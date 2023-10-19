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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر توجه رسالة غاضبة: ربنا ينتقم منكم

صدى البلد

علقت الفنانة أيتن عامرعلى الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

‏وكتبت أيتن عامر: ربنا ينتقم منكم قادر يا كريم.

 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس الأربعاء، إن طائرات الاحتلال تستهدف منذ نصف ساعة محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن تلقيها 1300 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض الدمار في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر بحق 433 عائلة حيث وصل منها 2421 شهيداً فقط ولازال المئات منهم تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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