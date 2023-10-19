وزارة النقل تصدر تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي

أصدر وزير النقل القرار 573 لسنة 2023 بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية “جيت سكي”.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة النقل والمواصلات رقم 573 لسنة 2023، الصادر في 18 أكتوبر 2023، بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي.

ونصت مادة نطاق التطبيق الأولى، أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية المنضمة لها مصر، يطبق القرار على كافة الدراجات البحرية التي تبحر في المياه الإقليمية المصرية، وكافة الجهات والافراد الذين يعملون في أي نشاط بحري يتعلق باستعمال الدراجات البحرية أو قيادتها، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على كافة الدراجات البحرية، تستثنى من تطبيق هذا القرار الدراجات البحرية المملوكة لجهات حكومية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وجاء نص المادة الثانية من القرار التي تتضمن بند الترخيص والتسجل، بأنه لا يجوز استعمال أي دراجة بحرية "جيت سكي ما لم تكن مرخصة ومسجلة / مقيدة لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

إجراءات تسجيل جيت سكي

أدرجت المادة الثالثة إجراءات تسجيل الدراجة البحرية جيت سكي، التي تشمل تقديم طلب تسجيل / قيد جيت سكي إلى السلطة البحرية المختصة على النماذج المعدة لديها لهذه الطلبات معززة بالأوراق والمستندات الآتية: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

الشهادة الأصلية لتصنيع الدراجة البحرية شهادة الانشاء، الفاتورة، وشهادة المخالصة الجمركية للدراجات البحرية المستوردة من خارج مصر وذلك للوحدات الجديدة، ونسخة من مستند ملكية جيت سكي موثقة بالشهر العقاري المطلوب تسجيلها أو ترخيصها، إضافة إلى اجتياز الدراجة البحرية للفحص الفني، وتأمين شامل صالحة لمدة 12 شهرا صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل داخل البلاد.