عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل تصدر تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي

صدى البلد

أصدر وزير النقل القرار 573 لسنة 2023 بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية “جيت سكي”.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة النقل والمواصلات رقم 573 لسنة 2023، الصادر في 18 أكتوبر 2023، بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي.

ونصت مادة نطاق التطبيق الأولى، أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية المنضمة لها مصر، يطبق القرار على كافة الدراجات البحرية التي تبحر في المياه الإقليمية المصرية، وكافة الجهات والافراد الذين يعملون في أي نشاط بحري يتعلق باستعمال الدراجات البحرية أو قيادتها، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على كافة الدراجات البحرية، تستثنى من تطبيق هذا القرار الدراجات البحرية المملوكة لجهات حكومية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وجاء نص المادة الثانية من القرار التي تتضمن بند الترخيص والتسجل، بأنه لا يجوز استعمال أي دراجة بحرية "جيت سكي ما لم تكن مرخصة ومسجلة / مقيدة لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

إجراءات تسجيل جيت سكي

أدرجت المادة الثالثة إجراءات تسجيل الدراجة البحرية جيت سكي، التي تشمل تقديم طلب تسجيل / قيد جيت سكي إلى السلطة البحرية المختصة على النماذج المعدة لديها لهذه الطلبات معززة بالأوراق والمستندات الآتية: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
الشهادة الأصلية لتصنيع الدراجة البحرية شهادة الانشاء، الفاتورة، وشهادة المخالصة الجمركية للدراجات البحرية المستوردة من خارج مصر وذلك للوحدات الجديدة، ونسخة من مستند ملكية جيت سكي موثقة بالشهر العقاري المطلوب تسجيلها أو ترخيصها، إضافة إلى اجتياز الدراجة البحرية للفحص الفني، وتأمين شامل صالحة لمدة 12 شهرا صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل داخل البلاد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء

فضيحة جديدة لبايدن .. مسؤول بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن مباحثات بايدن والسيسي عن قطاع غزة

بعد المعمداني.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

ترشيحاتنا

أحدث سعر لسيارة شيفروليه أفيو في السوق المصري

وزارة النقل تصدر تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا خلال اشتباكات في رام الله

فضيحة جديدة لبايدن .. مسؤول بارز يستقيل احتجاجًا على دعم إسرائيل

بخرطوش.. قرار عاجل ضد 3 أشخاص تخلصوا من عاطل بالمرج

استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي لعمارة مأهولة شمال غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة في مستشفى شهداء الأقصى تبكي وتستغيث من عدد وفيات الأطفال بغزة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت ضجة لـ حورية فرغلي

فيديو تضامن محمد صلاح مع غزة يحقق 50 مليون مشاهدة في ساعة

بعد استشهاد جميع أفراد عائلته.. فيديو يوثق ملازمة طائر لكتف طفل فلسطيني

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لمجموعة صغار قبل الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لبكاء أم لما حدث لطفلتها الرضيعة

ما حدث كان صدمة.. مقطع فيديو مؤثر لطفل يروي كيف توفى أخيه

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ