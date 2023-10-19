ما ملاحقين على الصغار| فيديو يوثق انهيار طبيبة فلسطينية في غزة: الكل بيروح

كشف مقطع فيديو جديد ومأساوي عن انهيار طبيبة فلسطينية صارخة بكل قوتها بعد رؤيتها لعدد كبير من الشهداء خاصة من الأطفال جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك “مستشفيات”.

وقالت الطبيبة الفلسطينية في مقطع الفيديو المنتشر أمام كاميرات التليفزيون: “مش لهدي الدرجة، الصغار الميتين كتير، مش ملاحقين حالنا، يشفونا ويطلعوا لحالنا، يا أخي هذا الدم مثل الدمات التانين، حرام عليهم، حسبي الله”.

قصف غزة

وتابعت الطبيبة الفلسطينية صارخة من قطاع غزة: “مش عارفين وين نحط جثث الصغار، ومش عارفين وين نحطط جثث الكبار، النسوان اتعرت، الشباب راحو، الشيوخ ماتوا، حرام عليهم، يا رب انظر علينا من عندك، واطلع لحالنا”.

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وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة، صباح اليوم، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بعد ضربات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت منزلاً مأهولاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

جاء ذلك، بعدما قالت وسائل إعلام محلية إن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً في منطقة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة العشرات في حصيلة أولية.