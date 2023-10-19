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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى يونس: ما يحدث في غزة شيء بشع ولا يمت للإنسانية بصلة

مصطفى يونس، نجم
مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي الأسبق

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، عمل على تقوية المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة الموجودة في العالم العربي، والأزمات التي تواجه الدول العربية.

وقال مصطفى يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن مصر هي الحامي للأمة العربية، مؤكدا أن ما يحدث في غزة شئ بشع، وما يتم من الإحتلال الإسرائيلي يدل على أنه لا يوجد إنسانية أو رحمة فيما يتم ضد الشعب الفلسطيني.

 

الداعم والسند للأمة العربية

وتابع نجم النادي الأهلي الأسبق، أن الشعب المصري هو السند الحقيقي للدولة، مؤكدا أنه أؤيد الرئيس السيسي في أي قرارات يتخذها بشأن الحفاظ على مصر، خاصة أن مصر الدولة الأقوى والمحورية في الشرق الأوسطط والداعم والسند للأمة العربية.

مصطفى يونس الرئيس السيسي مصر المؤسسة العسكرية العالم العربى

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