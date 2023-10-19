المدير الفني لسيمبا التنزاني: سنفوز على الأهلي غداً

نقل أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات المدير الفني ل سيمبا التنزاني، قبل لقاء الأهلي غداً.

وقال المدير الفني لـ سيمبا خلال المؤتمر الصحفي: “نحترم الأهلي لأنه فريق كبير ويمتلك خبرة في دوري أبطال إفريقيا، لكن سيمبا كبير أيضا وجاهز لمباراة الغد وسنفوز”.

يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء غد، الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى.