رئيس مياه الغربية يعقد جلسة لدراسة الأثر البيئي لمحطة معالجة طنطا

استقبل الدكتور المهندس حمـدى محمـد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب اليوم الدكتور المهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور المهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك للمشاركة في جلسة التشاور العام الجماهيري والمجتمعى لدراسة الأثر البيئي لمحطة معالجة طنطا 1 ، 2 ،وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلى الهيئات والوزارات المختلفة .

كما يأتى هذا الاجتماع فى إطار سعى الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة في الريف المصرى والحفاظ على مقدرات الدولة المائية،.

وفى سبيل ذلك قامت حكومة جمهورية مصر العربية بتوقيع إتفاقيات مع بنك الإستثمار الأوروبى ( EIB )، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار ( EBRD )، والإتحاد الأوروبى ( EU ) لتمويل تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات ( الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ ).

ويعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية وينتهى بمحافظة كفر الشيخ حيث المصب النهائى على البحر المتوسط.

وفى بداية المناقشة قدم الدكتور منير حسنى مدير عام المشروعات الممولة بالشركة القابضة بتقديم شرح كامل عن المشروع بداية من الخريطة العامة لمصرف كيتشنر وخريطة المشروع والرفع المساحى الحالى لمحطة معالجة طنطا وتصميم محطة معالجة طنطا الجديدة.

وأوضح الدكتور المهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية فى كلمته عن أهمية المشروع ومدى إهتمام المحافظة بهذا المشروع وما يترتب عليه من إيجابيات تخدم المواطن والمجتمع، كما أشاد سيادته بنشاط السيد رئيس الشركة نحو السعى فى تنفيذ المشروع لرفع حجم الضرر الناتج عن المحطة القديمة مؤكدا أن هذا المشروع سوف ينقل المحافظة نقلة نوعية من حيث الجودة كما أشاد سيادته بجدية التعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

ومن جانبه وجه الدكتور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشكر للدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية لتعاونه المثمر والبناء فى كافة المشاريع التى تنفذها الشركة فى نطاق محافظة الغربية.

كما أشاد بالجلسة الإستماعية للمشروع من حيث الدراسة البيئية والهدف منها وتوعية المجتمع بالمشروع وتأثيراته، والإستجابة لجميع الأسئلة أثناء جلسة الإستماع من حيث سلبية وايجابيات هذه الأسئلة على المشروع .

وفى أثناء كلمته وجه الدكتور المهندس: حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، الشكر لجميع السادة الحضور حيث قام سيادته بشرح صعوبة وضع المشروع قبل إجراء أى تعديلات به وتم سرد الطرق والخطوات التى تمت بداية من الإزالة، وتنفيذ الهيئة القومية لخط طرد صرف صحى أثناء إزالة المحطة القديمة، وأيضا تشكيل لجان مع شركة جوبا للوقوف السبل الصحيحة للمشروع من حيث تحديد الإستشاري المشرف على المشروع وفتح تقديم العروض للشركات.



كما كشف عن التعاون المثمر بين وزارات ( البيئة _ الصحة _ الرى _ والهيئة القومية ) وما يقدموه من سرعة ودقة فى تنفيذ الآليات المشتركة موضحا أهمية تنفيذ مشروع محطة معالجة طنطا الجديدة وما يقدمه من نقلة نوعية لخدمة المواطنين وخدمة مركز ومدينة طنطا .

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