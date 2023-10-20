كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس.. وهل هي آمنة الاستخدام؟

قد تتعرض البطاطس الي ظاهرة التبرعم وتسمي البطاطس ذات البراعم ، أو المزرعة

واكدت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء انها تظهر البراعم على البطاطس بعد طول تخزينها ، وتعرضها المستمر للضوء ، فتتحول الكربوهيدرات بها إلى سكر مسببة ذلك النمو البرعمي .

كيف نتجنب ظهور تلك البراعم على البطاطس ؟

يفضل عدم شراء كميات كبيرة من البطاطس مما يضطر ربة المنزل إلى تخزينها لفترات طويلة .

يتم حفظ البطاطس المخزنة في أماكن مظلمة بعيدة عن الضوء ، وجافة وخالية من الرطوبة .

للاستهلاك بأمان حتى لو ظهرت عليها تلك البراعم ويكفي أن نزيل تلك البراعم واللون الأخضر المصاحب لها ، ونستهلك باقي ثمرة البطاطس سواء كانت تلك الثمرة صلبة أو طرية