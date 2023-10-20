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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتجنبين ظهور البراعم على البطاطس.. وهل هي آمنة الاستخدام؟

صدى البلد

قد تتعرض البطاطس الي ظاهرة التبرعم وتسمي البطاطس ذات البراعم ، أو المزرعة 

 

واكدت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء انها تظهر البراعم على البطاطس بعد طول تخزينها ، وتعرضها المستمر للضوء ، فتتحول الكربوهيدرات بها إلى سكر مسببة ذلك النمو البرعمي .

 

 كيف نتجنب ظهور تلك البراعم على البطاطس ؟

 يفضل عدم شراء كميات كبيرة من البطاطس مما يضطر ربة المنزل إلى تخزينها لفترات طويلة .

 يتم حفظ البطاطس المخزنة في أماكن مظلمة بعيدة عن الضوء ، وجافة وخالية من الرطوبة  .

 

للاستهلاك بأمان حتى لو ظهرت عليها تلك البراعم ويكفي أن نزيل تلك البراعم واللون الأخضر المصاحب لها ، ونستهلك باقي ثمرة البطاطس سواء كانت تلك الثمرة صلبة أو طرية

البطاطس ذات البراعم بطاطس لجنة سلامة الغذاء

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