تضامنا مع غزة.. الغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللي جاي

ألغت الشركة المنتجة لفيلم الخميس اللي جاي العرض الخاص بالفيلم في مصر وباقي الدول العربية. وآية مظاهر احتفالية أو جولات كانت ستعقدها أسرة الفيلم في دور العرض المصرية تضامنا مع الأشقاء في غزة.



فيلم الخميس اللي جاي بدأ عرضه في مصر والدول العربية أمس الأربعاء .وهو من انتاج محمود العشماوي وأحمد العشماوي وإبراهيم العشماوي.

وبطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب و اسلام ابراهيم وحسام داغر و محمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد

ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي و محمد علي.