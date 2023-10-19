عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنا مع غزة.. الغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي
فيلم الخميس اللي جاي

ألغت الشركة  المنتجة لفيلم الخميس اللي جاي العرض الخاص بالفيلم في مصر وباقي الدول العربية. وآية مظاهر احتفالية أو جولات كانت ستعقدها أسرة الفيلم في دور العرض المصرية تضامنا مع الأشقاء في غزة.
 

اليوم.. طرح فيلم الخميس اللي جاي في السعودية

في أول أيام عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي»

فيلم الخميس اللي جاي بدأ عرضه في مصر والدول العربية أمس الأربعاء .وهو من  انتاج  محمود العشماوي  وأحمد العشماوي  وإبراهيم العشماوي.
وبطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب و اسلام ابراهيم وحسام داغر و محمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد

ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي و محمد علي.

الخميس اللي جاي السعودية العرض الخاص بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر: الأمم المتحدة وزعماء 11 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة مصر للسلام السبت المقبل

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

كسر قواعد ليفربول| 3 إجراءات اتخذها محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية.. وهذا موقف الإدارة وزملائه

تعليق عاجل من نتنياهو بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

جزء من سيناء ووصمة عار لإسرائيل| تعرف على صحراء النقب بعد حديث الرئيس السيسي.. أم أن الهدف مصر؟!

موضوعات متعلقة

محمد رياض يكشف سبب غيابه عن السينما

محمد حفظي: هجان قصة إنسانية.. وأبو بكر شوقي الأنسب لإخراج العمل (حوار)

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح يعلن القائمة الطويلة لمسابقة «محمود نسيم»

محمد رياض يكشف عن أعماله الجديدة | خاص

أيام قرطاج يعلن عن قائمة أفلام الوثائقية القصيرة

‏نظرًا للأحداث المؤلمة ب‎فلسطين.. أنغام تعلن تأجيل حفلها في دبي

تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي بالرياض

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة الخامسة لـ«ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي»

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان الأوروبي بعد فاجعة مستشفي المعمداني في غزة

تيار الإستقلال الفلسطيني: الوضع في غزة كارثي.. وشهداء مستشفى المعمداني أغلبهم دون السادسة

البرلمان الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة للتأكد من وصول المساعدات

وزير الدفاع الإسرائيلي عن اجتياح غزة : ابقوا جاهزين الأوامر ستصدر

وزير الدفاع يؤكد على أهمية دخول المساعدات لغزة وتجنب التصعيد لعدم إنخراط أطراف أخرى فى الصراع

لفترة محدودة.. أشهر سيارات بيجو بدون جمارك أو رسوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو يوثق نهاية مأساوية لفرس نهر على يد تمساح ضخم

بعد مشاهدات عديدة.. البحث عن مخلوق أسطوري ضخم يشبه القردة في ولايات أمريكية|فيديو

إيقاف البث والتبرع بالدم.. الأهلي يصدر قرارات صارمة تضامنا مع فلسطين |تفاصيل

لسبب غير متوقع.. فريق رجبي شهير يرفع سيارة روفر تزن 2400 كجم بنيوزيلندا

فيديو

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب.. ماذا يحدث؟

فيديو رمضان يستفز العرب والمسلمين.. بيعمل باديكير وغزة بتنضرب| فيديوجراف

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

فيديوجراف.. بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لتناول "الشاي والفطير"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ