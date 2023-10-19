ضبط 384 عبوة أدوية بيطرية محظور تداولها ومنتهية الصلاحية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة بين الطب البيطري ومباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 31 صنفاً دوائياً بإجمالي 384 عبوة أدوية بيطرية ما بين محظورة ومنتهية الصلاحية ودون بيانات.



أشرف على الحملة الرائد أحمد بسيونى، رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ، الدكتور عماد فليفل مدير إدارة الخدمات البيطرية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتحريز المضبوطات، وذلك للعرض على النيابة العامة، وإبداء الرأي للتصرف حيالها، ومباشرة الإجراءات.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واستمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.