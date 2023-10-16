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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 28 ألف رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بكفر الشيخ.. صور

تحصين الأغنام في
تحصين الأغنام في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات وقوافل مديرية الطب البيطري بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، التي شملت تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

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وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الحملة، مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتكثيف الحملات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الإرشادي لمربي الماشية.

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