كفر الشيخ.. افتتاح معرض الأورمان لتوزيع 5250 قطعة بدسوق| صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، فعاليات افتتاح معرض جمعية الأورمان لتوزيع 5250 قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بالمجان بمركز دسوق من بينها قرى (كفر إبراهيم- شباس الملح- محلة أبو علي- شباس الشهداء- الصافية- عزبة السترى- كفر إبراهيم- حي البدالة- حي الكشلة- عزبة الإبراهيمية) لـ 525 أسرة مستفيدة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

جاء بحضور عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان كفرالشيخ، وسند أبو كيلة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع وتحسين الأحوال المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً.

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