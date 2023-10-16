عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. افتتاح معرض الأورمان لتوزيع 5250 قطعة بدسوق| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، فعاليات افتتاح معرض جمعية الأورمان لتوزيع 5250 قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بالمجان بمركز دسوق من بينها قرى (كفر إبراهيم- شباس الملح- محلة أبو علي- شباس الشهداء- الصافية- عزبة السترى- كفر إبراهيم- حي البدالة- حي الكشلة- عزبة الإبراهيمية) لـ 525 أسرة مستفيدة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات.. صور

تصادم سيارتين.. إصابة وكيل أوقاف كفر الشيخ في حادث بالرياض| صور

جاء بحضور عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان كفرالشيخ، وسند أبو كيلة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم التوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع وتحسين الأحوال المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً.

IMG-20231016-WA0093
IMG-20231016-WA0093
IMG-20231016-WA0103
IMG-20231016-WA0103
IMG-20231016-WA0104
IMG-20231016-WA0104
التحالف الوطنى للعمل التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي ا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجتمع المدني الوطني للعمل الأهلي أوقاف كفر الشيخ برامج الحماية الاجتماعية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات.. صور

حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية في بلطيم .. صور

تصادم سيارتين.. إصابة وكيل أوقاف كفر الشيخ في حادث بالرياض| صور

مناقشة رسالة ماجستير بـ طب كفر الشيخ في جراحة المسالك البولية| صور

تموين كفر الشيخ: لجان لمتابعة التزام السلاسل التجارية بمبادرة خفض الأسعار

خلال اجتماع أونلاين.. وكيل تعليم كفر الشيخ يشدد على تفعيل مجموعات الدعم

كفر الشيخ .. مديرية الشباب تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية حول «التغيرات المناخية».. صور

بدء إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلية بجامعة كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

لأول مرة في تاريخي.. مفيدة شيحة تدعو لإلغاء مباراة مصر والجزائر بالإمارات

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16- 10- 2023

فريسة في المصيدة.. الجار الشيطان قيد الصبي وانتهك آدميته بالقليوبية.. تفاصيل

انطلاق المؤتمر الأول لحملة ترشح حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024

أخبار التوك شو| تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. ووزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ