محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحى، بمراكز ومدن المحافظة، اليوم، الإثنين، مشدداً على تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا والارتقاء لرفع مستوي النظافة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل، وشهدت شوارع مدينة دسوق، استمرار العمل بمنظومة النظافة وتهذيب الأشجار بأحياء دسوق ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء، بالإضافة لمتابعة سير العمل بالمواقف بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق، واستكمال أعمال رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء تم تطهير خطوط الصرف بشارع السينما، وإصلاح خط مياه بشارع الشركات، وحل مشاكل الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم، ورفع كفاءة الإنارة العامة وخطوط خفض المنسوب، وكفاءة الطرق ونظافتها بقرى المركز والمدينة، وقص وتهذيب الأشجار وتصليح كسور المياه.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة الموسعة بنطاق المدينة، وأعمال رفع الأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمتنزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، وحملات نظافة عامة خلف العمارات السكنية بشارع المركز ومنطقة هندسة الكهرباء، وخلف العمارات السكنية خلف مدرسة الصناعة، وجسر مصرف الغربية الرئيسي انتهاء شارع المرور القديم.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل وزراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، ومتابعة أعمال تنظيف صفايات المطر ونظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ ورفع الإعلانات غير المرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

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