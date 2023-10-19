الجزائر تلغي الاحتفال بـ الفاتح من نوفمبر تضامنا مع فلسطين

أعلنت الجزائر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 إلغاء الاحتفالات السنوية بثورة الفاتح من نوفمبر، تضامنا مع فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وطلبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، من جميع سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات بذكرى أول نوفمبر المجيدة، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، تضامنا مع فلسطين.

وجاء في بيان للوزارة الجزائرية، اليوم الخميس: "بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طلبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء من رئيس الجمهورية "تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدوانا غاصبا ووابلا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني".

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.