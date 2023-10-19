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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح.. حقيقة إيقافه.. ولاعبو ليفربول: “رمز وبطل”

محمد صلاح
محمد صلاح

بملامح جامدة، ظهر لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، في مقطع فيديو قصير، نشره عبر صفحاته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وموقع «فيسبوك»، ونال المقطع آلاف التعليقات وملايين المتابعات، ولم تخلُ اهتمامات الناس عن السؤال عن تحليل لغة الجسد للاعب.
 

صلاح انستجرام لغة الجسد فلسطين منتخب مصر ليفربول الجمهور

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