هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح.. حقيقة إيقافه.. ولاعبو ليفربول: “رمز وبطل”

بملامح جامدة، ظهر لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، في مقطع فيديو قصير، نشره عبر صفحاته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وموقع «فيسبوك»، ونال المقطع آلاف التعليقات وملايين المتابعات، ولم تخلُ اهتمامات الناس عن السؤال عن تحليل لغة الجسد للاعب.

