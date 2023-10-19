لحظة استهداف موظفي الأمم المتحدة بقصف إسرائيلي في غزة.. فيديو

رصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية" استهداف موظفي الأمم المتحدة والأطفال بقصف إسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس في قطاع غزة .

استهدفت قوات الاحتلال سيارة تابعة للأمم المتحدة، وتم استهداف موظفين في هذه الغارة الإسرائيلية التي نُفذت على المنطقة المحيطة بمستشفى ناصر التي تعتبر واحدة من المستشفيات القليلة المتبقية في العمل والخدمة داخل قطاع غزة.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أنه لا يوجد تفرقة في مسألة الاستهداف، وأن الموضوع ليس بنية تحتية أو حماس لكن هناك استهداف واضح وعلني لمراكز الإيواء والمستشفيات ومحيطها والمباني والأماكن السكنية المكتظة بالسكان.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم جيدًا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا إلى مدينة خان يونس هاربين من شمال القطاع من الغارات الإسرائيلية المكثفة.