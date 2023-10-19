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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب فهمي يتبرع بالدم لصالح مصابي غزة

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

حرص الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على التبرع بالدم لصالح مصابي غزة، وذلك فى الحملة التى أطلقتها النقابة أول أمس وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

ونشر فهمي صورة له أثناء تبرعه بالدم على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: أقل شيء ممكن نقدمه للشعب الفلسطيني.
 

فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس 

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين. 

 

دعم نقابة المهن التمثيلية 

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد على أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة فى مخالفة صارخة لكافة الاعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف البيان : ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الاراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء. 

الفنان إيهاب فهمي نقابة المهن التمثيلية مصابي غزة القضية الفلسطينية

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