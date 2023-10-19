محمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليا في حربه على غزة

قال الإعلامي محمد موسى، إن الكيان الصهيوني الإسرائيلي استخدم عددا من الأسلحة المحرمة دوليا وفى مقدمتها اليورانيوم ، حيث حملت أجساد بعض الضحايا آثار التعرض لمادة اليورانيوم المخفف واستخدام الأسلحة الفسفورية، ووسط مباركة من دول غربية بعينها تابعة لأمريكا.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كل هذه المجازر الغير أدمية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط انعدام الضمير الذي سيطر علي قادة العالم الغربي الذي لايري ولا يسمع ولا يتكلم إلا بالأفك .



تابع، المظاهرات الشعبية تجتاح العالم من أمريكا إلي بريطانيا وفي كل المحافظات المصرية وفي معظم الدول العربية انتفضت الشعوب العربية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني الأمر لم يقتصر على ذلك بل أن يهود أمريكا اعتصموا أمس داخل الكونجرس الأمريكي لإيقاف الحرب علي غزة .



