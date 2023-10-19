المسرح الوطني التونسي يتضامن مع الشعب الفلسطيني

أعلنت إدارة المسرح الوطني التونسي عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وتضامنها معهم وسط الاعتداءات التى يتعرضون لها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.





ونشرت إدارة المسرح على حسابه الرسمي بيانا صحفيا أعلن فيه عن تضامنه الكامل وجاء فيه: يعبّر المسرح الوطني التونسي عن تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطينيّ في ظل ما يتعرّض إليه من جرائم ضدّ الإنسانية وضدّ الحقّ في وطن آمن، وتتشرّف المؤسسة بتنظيم أمسية ثقافية يوم الأحد 22 أكتوبر 2023 بقاعة الفن الرابع على الساعة الخامسة مساء، تجمع بين فنّانات وفنّانين يشتركون في استنكار الحرب على فلسطين، ويجمعهم الفنّ وسيلة للتعبير عن مساندتهم المطلقة لفلسطين وشعبها.



وأضاف البيان: بين القراءات الشعرية والمسرحية والموسيقى الملتزمة، يظم البرنامج العديد من الفنانات والفنانين التونسيين وستكون مناسبة لجمع التبرّعات لفائدة الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي.