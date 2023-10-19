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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لا تستحق الأدب| لهذا السبب.. أنغام تفحم متحدث جيش الاحتلال..تفاصيل

أنغام
أنغام

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء السابع من أكتوبر  عن حربه مع قطاع غزة بعد ما تمكن أفراد من حركة حماس في صباح نفس اليوم من اختراق السياج الحدودي الشائك وتنفيذ هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، أغلبهم مدنيون، وفقًا لمسئولين إسرائيليين، هو الأمر الذي ردت عليه دولة الاحتلال الإسرائلي وعملت على تشديد الحصار على القطاع.

الفنانة 'أنغام' ترد على تحذير متحدث جيش الإحتلال لأهالي غزة! - قناة العالم الاخبارية
أنغام 

أنغام تفحم متحدث جيش الاحتلال 

ردت الفنانة أنغام على هجوم المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، عبر منصة التغريدات المصغرة "إكس"، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر"، بأسلوب شديد اللهجة، مؤكدًة رفضها التام لتعاملها معه.

وعلقت الفنانة أنغام على منشور "أدرعي" قائلًة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟". 

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بسبب إسرائيل ..أزمة تنذر بكارثة بين زيلينسكي وأمريكا

وأضافت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع  سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)، شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت".

واستطردت: "فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم، قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

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أنغام 

بداية الخلاف بين أنغام وأفيخاي

وفي وقت سابق، غرّدت الفنانة أنغام، عبر أحد المنشورات قائلًة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، في إشارة منها إلى "أدرعي"، ما جعل الأخير يهاجمها عبر صفحته الرسمية، ويعلق: "حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض".

 

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