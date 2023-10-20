مصطفى الفقي: إسرائيل المدرسة الأولى للإرهاب في العالم

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه يجب ألا ينسى أن حماس هي قيادة بديلة لقيادة عرفات، وهي برعاية ومباركة من الدولة العبرية، إذ أن تلك هي مقاومة إسلامية أنشأها أحمد ياسين وتلاميذه، وهذه المقاومة تعلمت أساليب العنف والردع والمواجهة من ممارسات إسرائيل، زاعما أن المدرسة الأولى للإرهاب في العالم هي المدرسة الإسرائيلية.

مصطفى الفقي يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "ْetc"، اليوم الخميس، أنه يجب النظر إلى ما فعلوه إسرائيل في المستشفى المعمداني ويحولون أصابع الاتهام إلى الطرف الآخر على الرغم من أن كل الشواهد العلمية والبيئة المحيطة تؤكد أنهم من فعل ذلك، إذ أن السلاح المستخدم لا يستخدمه الفلسطينيون ولا يقدرون عليه.

وتابع مصطفى الفقي: "نحن لسنا مع قتل الأطفال إسرائيليين أو فلسطينيين، مصر دولة سلام، ودولة تسوية ودولة إصلاح، ولذلك يتم النظر إلى المشهد على اعتبار أنه مشهد غير طبيعي، ولا يمكن استمرار الأمور على هذا النحو، وعلى إسرائيل أن تغير في طريقة تفكيرها حتى تستطيع التعايش مع باقي شعوب المنطقة".

واستكمل، أن الجميع يدرك أن مصر هي عمود الخيمة، وأن القضية الفلسطينية حولتها مصر لقضية مصرية، لافتا إلى أنه قبل ثورة 25 يناير تم عمل استفتاء حول الشباب عن الهم الأساسي الذي يؤرق الأسرة المصرية والنتيجة كانت القضية الفلسطينية بنسبة 81%، فهي هم تحملته مصر منذ عام 1948 وحتى الآن، وخاضت من أجله حروب 1956 و1967 و1973، ولا أحد يمكن أن يزايد على عروبة مصر وفلسطينية مصر ودفاعها عن القضية.