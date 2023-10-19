الرئاسة الفلسطينية: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيتسبب في انفجار المنطقة

أكد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن هجوم إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية مستمر ولا يتوقف .

وقال نبيل أبو ردينة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملات الطائرات لحماية ودعم إسرائيل وتقدم أمريكا الدعم المستمر لإسرائيل ".

وأضاف نبيل أبو ردينة :" الهدف الإسرائيلي الأمريكي هو كسر إرادة الفلسطينيين لكنهم لم ولن ينجحوا ".

وتابع نبيل أبو ردينة :" أمريكا هي الداعم الوحيد لإسرائيل، وأمريكا جندت كل الدول الغربية لحماية إسرائيل"، مضيفا:" مطلوب مواقف عربية حقيقية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ".

واكمل نبيل أبو ردينة :" استمرا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيتسبب في انفجار المنطقة وحذرنا أكثر من مرة لكن أمريكا لا تستمع لأحد ومستمرة في دعم إسرائيل ".