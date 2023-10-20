البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة.. اقرأ التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقدم للحج.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج :

- الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

- بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومي - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصي) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

ثالثاً: نسبة الــ 3 % لأكبر المتقدمين سناً

تخصص نسبة الـ 3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومرافقيهم بكل مديرية على حدا، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعاً المرافق له.

في حالة تقديم طلب حج زوجي كلاهما من كبار السن (70 عام فأكثر) أو مــن ذوى الهــمم على سـبيل الاستثناء .. فيُشــترط اصطحابهما لمُرافــق واحد فقـــط مـن الأقــارب حتى الــدرجة الرابعــة شريطـــة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية و العمرية (أقل مـن 70 عام) وتُطبق شــروط الاستثناء الســـابق ذكرها عليه ويتم مناظرة المرافق من السيد اللواء/ مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية - أو من يُنيبه - عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.