أستاذ علوم سياسية: توطين الفلسطينيين في سيناء مخطط إسرائيلي قديم متجدد

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء قديم متجدد ويتجدد مع كل أزمة، حيث يرتبط جزء منه بالفكر الإستراتيجي الإسرائيلي.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي منذ قيام الدولة كان يتحدث دائما عن مناطق التوسع ومناطق الاستهداف المباشرة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "إسرائيل أطلقت على سيناء درة التاج وجزء من المشروع الصهيوني الكبير، حيث ترى إسرائيل أن هذا المكان الكبير في مرمى البصر لاتساع الدولة، بمعنى أن الدولة العبرية تم إنشاؤها وتدشينها بمقتضى قرار دولي صادر من الأمم المتحدة في عام 1947 بإعلان دولتين، عربية ويهودية".