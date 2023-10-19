إسماعيل هنية يشيد بتصدي مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قائلا "نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة"، لافتا إلى أن العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة، بحسب تصريحات تليفزيونية.

وقال "هنية" إن الإدارة الأمريكية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير، مضيفا: طالبنا الجميع بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة لأنها اليوم في كارثة إنسانية".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: أكدنا للجميع أن الحل يكمن في رحيل الاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته، وحذرنا الجميع من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير".

وأشار إلى أن استمرار العدوان واستباحة الد.ماء سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي، وجرائم الاحتلال تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي الق.اتل.

في غضون ذلك استمر العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة لليوم الثالث عشر، واقترب عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال إلى 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مق.تل الآلاف وتضرر المعدات ومق.تل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.