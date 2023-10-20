جواد العناني: السيسي والعاهل الأردني تحدثا بلغة واحدة خلال القمة

قال الدكتور جواد العناني وزير الخارجية الأردني الأسبق أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني تحدثا بلغة واحدة خلال القمة.



وأضاف جواد العناني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، الرئيس السيسي والعاهل الأردني أكدا على رفض تهجير الفلسطينيين.

تهجير السكان

وأوضح وزير الخارجية الأردني الأسبق، أن محاولة الأحتلال الإسرائيلي تهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية أمرا مرفوضا تمام وتعدى على كرامة الدول العربية .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث التطورات في قطاع غزة.