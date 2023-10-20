اخبار التعليم |غدا آخر فرصة لتقديم طلبات التسجيل على منصة "ادرس في مصر".. دار علوم القاهرة تنظم دورة لإعداد معلم العربية لغير الناطقين بها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

دار علوم القاهرة تنظم دورة لإعداد معلم العربية لغير الناطقين بها

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.



موعد غلق باب التقديم لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.



29 أكتوبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن علم النفس الإيجابي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



بنات جامعة عين شمس تعلن خطوات الدخول على منصة التعليم الإلكتروني

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه يجب علي طالبات الفرقة الأولى قطاع آداب (انتظام وانتساب) متابعة الصفحة الرسمية للكلية لمعرفة الدخول لمنصة التعليم الإلكتروني.



مجلة الدراسات الأفريقية تحصل على معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العلمية العربية 2023

حصلت مجلة الدراسات الإفريقية على معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف - ARCIF)، وذلك ضمن التقرير السنوي الثامن للمجلات للعام 2023.

آخر فرصة لتقديم طلبات التسجيل على منصة "ادرس في مصر".. غدا

أعلنت إدارة الوافدين عن أليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية الى مؤسسات التعليم العالي المصرية