فيديو محمد صلاح لدعم غزة يتخطى حاجز الـ 219 مليون مشاهدة

انتشر مقطع فيديو النجم المصري محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي لدعم فلسطين، وتجاوز 164مليون مشاهدة بعدما نشره عبر كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد 24 ساعة من نشر الفيديو وصل المقطع إلى نحو 164مليون مشاهدة على تويتر، و 51 مليون على إنستجرام، بينما وصل إلى 3,6 مليون على فيس بوك، لتبلغ إجمالي المشاهدات إلى 219 مليونًا.

وتضامن صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكمل صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

