الصين تعرض وساطتها مع روسيا لخفض التصعيد في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، بأن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية ولخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط بعد اجتماع مع الممثل الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس إن الصين وروسيا تتبنيان نفس الموقف بشأن القضية الفلسطينية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الصيني القول إن بلاده تشعر بالحزن إزاء الأزمة الإنسانية ومستعدة للعب "دور إيجابي في استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية"، فضلا عن "التنفيذ الحقيقي" لحل الدولتين.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة عدم خروج التصعيد الراهن عن السيطرة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقاءه مع رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي.

من جانب آخر، دعا شي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بذل "جهود" صينية روسية لحماية "العدالة الدولية"، وأشاد أمام الرئيس الروسي بالثقة "المتزايدة" بين الصين وروسيا.