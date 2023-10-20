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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ندوة لمناقشة رواية "زمردة" للكاتبة أميرة عز الدين فى بيت السناري

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافى، ندوة لمناقشة رواية "زمرد" للكاتبة أميرة عز الدين، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أكتوبر 2023، فى تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بالسيدة زينب بالقاهرة.

يناقش الرواية الكاتب والشاعر والناقد المسرحى طارق عمار؛ عضو لجان المشاهدة والتحكيم بالإدارة العامة للمسرح، ويدير النقاش منة الله عزوز؛ مؤسس صالون إدراك الثقافى، بحضور الفنان محمد خميس؛ وهو ممثل ومخرج وشاعر، والمطرب والملحن يحيى نديم؛ مؤسس ومدير فريق عمدان النور، والمطرب في الفرقة القومية للموسيقى العربية.

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تدور الندوة حول رواية "زمردة"، وهي فانتازيا تاريخية؛ تستعرض حياة ثلاث شخصيات في ثلاثة خطوط درامية متوازية؛ نفيسة هانم زوجة شيخ البلد مراد بك، إبراهيم السناري كتخدا مراد بك، أحمد ابن عروس شاعر الواو الشهير، ويصاحب الندوة فقرة فنية للمطرب يحيي نديم حول مربعات ابن عروس.

تأتى الندوة فى إطار الحرص على نشر الثقافة والفنون وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

جدير بالذكر أن الكاتبة أميرة عز الدين؛ هي أديبة وروائية بدأت نشاطها الإبداعي في عام 2007؛ حيث صدر لها عِدة أعمال أدبية (روايات ومجموعات قصصية) تنوعت بين الكتابة الرومانسية والصوفية والاجتماعية والنفسية والتشويق، وقد تناولت فترات تاريخية متنوعة في أعمالها السابقة حيث تميل في كتاباتها للفنتازيا التاريخية، ولها تحت الطبع سلسلة روائية بعنوان (عيون المحروسة) وأول روايات هذه السلسلة رواية زمردة.

بيت السناري الإبداع الشعبي الإدارة العامة للمسرح الثقافة والفنون السيدة زينب بالقاهرة الفنان محمد خميس الفرقة القومية

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