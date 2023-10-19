ترجمة عربية لكتاب "القراءات الخطرة.. القوة المؤثرة للأدب فى الأزمنة المضطربة"

يصدر عن منشورات الجميل، ترجمة عربية لكتاب بعنون "القراءات الخطرة.. القوة المؤثرة للأدب فى الأزمنة المضطربة" للكاتبة الإيرانية العالمية آذر نفيسى، ونقله إلى اللغة العربية المترجم متعب فهد الشمرى.

تقدم الكاتبة الإيرانية العالمية آذر نفيسى فى كتابها "القراءات الخطرة.. القوة المؤثرة للأدب فى الأزمنة المضطربة" دلائل على قوة الأدب وتأثيره فى الأوقات العصيبة والمضطربة،

ومن خلال سلسلة رسائل افتراضية مع والدها المتوفى منذ أكثر من عشرة أعوام، كتبتها نفيسى فى الفترة من نوفمبر 2019 إلى يونيو 2020، تسافر بنا مؤلفة الكتاب الشهير "أن تقرأ لوليتا فى طهران" فى رحلة بديعة تبين فيها قوة الادب وقراءاته فى أوقات الأزمات، حيث يتبين شغفها الكبير بالقراءة فهي تراها أداة، لا سلاحا، فى أوقات كتلك.

ويناقش الكتابة ماهية دور الأدب فى عصر تشن فيه بعض الأحزاب السياسية والأنظمة الشمولية حربا متواصلة على الكتاب والكتّاب، والصلة بين الصراع السياسى في حياتنا اليومية والطريقة التى نلتقى بها بأعدائنا على صفحة من الخيال، وكيف يمكن للأدب، من خلال التبادل الحر، أن يؤثر على السياسة.

آذار نفيسي، المولودة عام 1955، كاتبة إيرانية، أستاذة في جامعة جونز هوبكنز. حائزة على زمالة من جامعة أوكسفورد عملت في إيران كأستاذة للأدب الإنجليزي في جامعة طهران والجامعة الإسلامية المفتوحة وجامعة العلامة الطباطبائي.

فصلت من جامعة طهران بسبب رفضها ارتداء الحجاب، وغادرت إيران إلى الولايات المتحدة عام 1997. كتبت الكثير من المقالات في الصحف مثل نيويورك تايمز واشنطن بوست وول ستريت جورنال ونيويورك ريببلك. وظهرت في الكثير من المقابلات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية. تعيش حاليًا في واشنطن دي سي مع زوجها وولديها.