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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرابطون حتى الإغاثة| 8 الصبح يرصد الأوضاع عند معبر رفح

مراسل الدي ام سي
مراسل الدي ام سي عبد الرحمن الدروي

نقل مراسل الدي ام سي عبد الرحمن الدروي، ببرنامج 8 الصبح ، من داخل معبر رفح البري بقطاع غزة ، لنقل ما يحدث بالمعبر لحظة بلحظة، حيث قال إن اليوم هو الثالث على التوالى لحالة الإعتصام  الذي أعلن عنه التحالف الوطني نتاجا لكل الأحداث الشنيعة التى تحدث داخل أراضي فلسطين وتحديدا وسط غزة خاصة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي  المستشفي الأهلى المعمداني واستهداف المدنيين واستشهاد اعداد هائلة من الأطفال والفئات المختلفة مما دفع التحالف الوطني للإعلان عن حالة الاعتصام المفتوح أمام معبر رفح البري.

 المتطوعون والمؤسسات الأهلية : مرابطون حتى الإغاثة

وأشار الدروي إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المتطوعين والمؤسسات الأهلية  والتى مازالت حتي الآن مشاركين في حالة الاعتصام لإقامة مسيرات مستمرة وإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينين.

 

كما تتوافد أعداد كبيرة جدا على المعبر للمشاركة مع المتطوعين، مضيفا انه تم إقامة ٨٠ خيمة لتصبح مقر لهم لاستمرار أعتصامهم والإعلان عن شعارات واقعية تتحدث عن الإغاثة.

بعد قليل ..سيقام مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وكشف موفد الدى أم سي، عبد الرحمن الدروي، أنه في الفترة القادمة من هذا اليوم سوف يقام مؤتمر صحفي للامين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو جوتيريش، فمن المتوقع ان يتحدث عن تفاصيل كبيرة تتعلق بفتح أبواب ومعبر رفح البري على العاجل، لدخول شاحنات معبأة بالمواد الغذائية وهذا ما يطلبه أعضاء التحالف الوطني وجميع المتطوعين والمؤسسات والجمعيات الأهلية التى تعتصم، ووقف كل ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي.

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