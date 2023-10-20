هنا الأهلي| إصابة مهاجم الفريق بكورونا.. سر غياب معلول أمام سيمبا.. وتصريحات نارية لـ سيد عبدالحفيظ

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا ، الأربعاء الماضي ، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى.

القنوات الناقلة لذهاب الأهلي وسيمبا

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، الحصول على حقوق النقل الحصري لكل مباريات بطولة الدوري الأفريقي، ومن بينها مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، وبثها بالمجان عبر قنواتها المفتوحة، وهى أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 8 أندية فقط ستلتقى بمواجهات إقصائية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

كما نجحت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” في الحصول على حقوق بث دورى السوبر الأفريقي.

وأعلنت قناة الرياضية المغربية ايضا، بث مباشر لمباريات الدوري الافريقي الممتاز عبر البث الفضائي، بما فيها مباراة سيمبا التنزاني والنادي الأهلي المصري.



كما ينقل بث مباشر للمباراة المرتقبة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الأجنبية التي حصلت على حقوق بث مباريات البطولة في نسختها الأولى، من قبيل دازن الاسبانية، وسبورت ديجيتال النمساوية.

وتقام المباراة على ملعب بينجامي ماكابي الوطني في دار السلام بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ويلتقي الفائز في مجموع المبارتين بين سيمبا والنادي الاهلي مع الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الانغولي وماميلودي صان داونز الجنوب افريقي في نصف نهائي السوبرليج الافريقي.

ويشارك في البطولة بجانب سيمبا والأهلي أندية: إنيمبا النيجيري، الوداد البيضاوي المغربي، تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، الترجي الرياضي التونسي، صان داونز الجنوب افريقي، وبترو دي لواندا الأنجولي.

وشهدت قلعة النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة العديد من الأحداث البارزة.

كواليس صادمة فى غياب معلول عن ذهاب الأهلي وسيمبا





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي سر غياب التونسي على معلول نجم القلعة الحمراء من مباراة سيمبا التنزاني.



ويلتقي مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الإفريقي.



قالت المصادر أن جلال القادري مدرب منتخب تونس وراء غياب معلول عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني.



أضاف: جلال القادري مدرب تونس رفض مغادرة علي معلول لمباراة تونس واليابان بعدما قرر عدم الدفع به في المباراة وأصر على استمراره حتى نهاية اللقاء.



استطرد: قرار جلال القادري مدرب منتخب تونس تسبب في تأخر على معلول عن الطائرة من اليابان الي الإمارات ما جعله لا يلحق بالطائرة التي ستنقله من الإمارات إلي تنزانيا.

إصابة مهاجم الأهلي بكورونا

فجرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سبب استبعاد المهاجم الفرنسي انتوني موديست من مباراة سيمبا التنزاني المقرر اقامتها اليوم الجمعة في ذهاب دوري السوبر الإفريقي.



قالت المصادر المطلعة أن التحاليل أثبتت إصابة مهاجم النادي الأهلي الفرنسي انتوني موديست بفيروس كورونا.



أشارت الي أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي قام بعزل المهاجم الفرنسي انتوني موديست بعد اصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج علاجي مكثف .



واستبعد السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي الفرنسي انتوني موديست من رحلة الفريق الأول الي تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

توقعات سيد عبدالحفيظ في السوبر الإفريقي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي عبر قناة أبو ظبي صعوبة الدوري الأفريقي تأتي في بدايتها، كما أنه يتنافس عليها 8 فرق قوية من أصحاب التصنيف الأعلى بالقارة السمراء.

قال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية: أتمنى أن تكون المباريات على قدر قوة الفرق المشاركة وإن شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي.

تابع: علينا أن ننتظر لنرى المباريات خاصة وأنها بطولة جديدة وعكس دوري الأبطال والأهلي في آخر نسختين لدوري الأبطال تجد مستواه ليس هو المنتظر ولكن بوصوله لدور الـ8 تجده ينطلق ويكون فريقًا آخر.

أضاف سيد عبد الحفيظ: بالنظر إلى الأرقام سيكون أقرب 4 فرق في التأهل لنصف النهائي هم الأهلي وصنداونز والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي إن لم تحدث أي مفاجآت.

اختتم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي حديثه قائلا: أقول لجماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إن شاء الله سيكون التوفيق حليف الأهلي ويحصد البطولة الأولى للدوري الأفريقي، وإن شاء الله تفرحوا بها.