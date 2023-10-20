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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق الأفريقي اليوم .. رئيس الكاف يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

موتسيبي والخطيب
موتسيبي والخطيب

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن بطولة الدوري الإفريقي ستؤثر إيجابيا على بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.


وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق بطولة الدوري الإفريقي اليوم الجمعة: "بطولة الدوري الإفريقي ستزيد من أهمية دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، إذ ستساعد في زيادة الرعاية مما يسهم في استدامة المسابقات القارية".


وأضاف: "نحاول الاستفادة من النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، نحن في مرحلة التعلم وسنحقق تطورا أفضل في السنوات المقبلة".


ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء، على الملعب الوطني، في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي.


ويسعى الأرض بقيادة مدربه مارسيل كولر، تحقيق الفوز خارج الديار أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير ووضع قدما في نصف نهائي البطولة.


وتلقى الأهلي ضربة موجعة بغياب علي معلول عن مباراة سيمبا التنزاني، إذ أكد مصدر أن الطائرة التي أقلت علي معلول من طوكيو الي دبي عقب مشاركته مع منتخب تونس في التوقف الدولي، تأخرت لمدة ساعة في الإقلاع وبالتالي لم يلحق بالرحلة التي تتجه من دبي الي تنزانيا.

الدوري الافريقي كاف موتسيبي دوري ابطال افريقيا الكونفدرالية

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