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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي : ضرورة استمرار سيل المساعدات إلى غزة لإنقاذ 2.3 مليون فلسطيني

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إدخال المساعدات لغزة ضروري وعاجل، وأننا نحتاج لمزيد من التعاون. 

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لبحث تداعيات الأوضاع في غزة، وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني، ضرورة ألا تنجر المنطقة لحرب تؤثر سلبيًا على أمن واستقرار المنطقة بسبب تصعيد الأوضاع في غزة، مشددًا على ضرورة إحياء مسار السلام في القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، على ضرورة التحرك لاحتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها بالمنطقة، موضحًا أن الصراع الحالي في غزة أدى لسقوط قرابة 4 آلاف فلسطيني منهم 1500 طفل وطفلة، مشددًا على ضرورة ألا يتسبب الاقتتال في سقوط المزيد من المدنيين، وواصل: «نثمن جهود الرئيس بايدن وجهودكم لإقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح لإصلاح أضرار قصفه وإدخال المساعدات».

وتابع: «أؤكد ضرورة استمرار سيل المساعدات من مياه وغذاء ومواد إنسانية حتى لا نؤثر على 2.3 مليون فلسطيني بغزة»، واستطرد: «أقدر موقفكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء.. هو أمر شديد الخطورة»، في المقابل، أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن اجتماعه مع الرئيس السيسي، يأتي في وقت شديد الأهمية، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع مصر لتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

 

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