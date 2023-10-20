خبير: مصر حذرت مبكرا من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تأثيرها مدمر.. فيديو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن مصر حذرت مبكرا من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدمرا.

أضاف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "بعد أحدث 7 أكتوبر وجدتا تيار التصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية المتشددة وقامت بقصف وتدمير قطاع غزة"، لافتا: "يغذي هذا التيار الجانب الغربي والإدارة الأمريكية".

أشار الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية،: "الجانب الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل في أن تفعل ما تشاء في غزة وقدمت لها الدعم العسكري والسياسي والقانوني في مجلس الأمن الدولي".