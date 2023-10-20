الطائرات الحربية الإسرائيلية تخترق أجواء مدينة صور اللبنانية

أفادت صحيفة القوات اللبنانية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية اخترقت الأجواء الجنوبية، فوق مدينة صور، اليوم الجمعة، وتوجهت شمال المدينة.

وكان حزب الله قد أعلن، في وقت سابق، استهداف موقع هرمون في القطاع الغربي بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، وكذا استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وإيقاع إصابات مؤكدة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، بعد ظهر اليوم الجمعة، موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، وكذا ‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي : الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة.

ويشار الي ان وسائل إعلام لبنانية سبق أن أفادت بأن فصائل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث تم تبادل إطلاق نار عند الحدود اللبنانية، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، وقصف مدفعي رداً على ذلك.

كما شهدت مرتفعات بلدة حلتا وكفرشوبا والماري وبليدا قصف إسرائيلي عنيف، وردا علي ذلك استهدفت الصواريخ الموجهة موقع رويسات العلم الإسرائيلي ومواقع إسرائيلية أخرى في تلال كفرشوبا وذلك للمرة الثالثة.

كما تعرض محيط بلدة كفرشوبا ومزرعتي بسطرة وشانوح في القطاع الشرقي من جنوب لبنان الي قصف إسرائيلي عنيف.