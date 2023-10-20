الصحة العالمية تحذر: غزة معرضة لتفشي أمراض وبائية

حذر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من تفشي أمراض وبائية في قطاع غزة الفترة القادمة بسبب المياه الملوثة، بجانب الجفاف الذي يهدد الأطفال والشيوخ والحوامل.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن استهلال الفرد اليومي 3 لتر مياه شاملة الشرب والنظافة وهذا يمثل خطورة بالغة وخاصة على الأطفال وكبار السن والحوامل.

وذكر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه تم قصف 5 مستشفيات، عبر 120 هجمة، أدت إلى وفاة 16 عاملا صحيا، وتفجير 80 سيارة إسعاف، وعشرات المرضى والمصابين.