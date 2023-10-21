باسل عادل: الجهود المصرية قادت إلى انعقاد قمة القاهرة للسلام

أكد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يعكس الرؤية المستقبلية للقضية.

وأضاف باسل عادل، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الجهود المصرية قادت إلى انعقاد قمة القاهرة للسلام اليوم السبت، متابعا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم جهود جبارة في الملف الفلسطيني.

وأوضح الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، أن الشعب المصري يقف خلق القيادة السياسية في ملف القضية الفلسطينية، ويرفض تصفية القضية الفلسطينية تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء.